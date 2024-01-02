انت الان تتابع استحواذ لاعبي النصر على التشكيلة المثالية للجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 4:06 مساءً

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ19 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين . وجاء في التشيكلة المثالية للجولة الـ19، 3 لاعبين من النصر، لاعبان من الأهلي، الهلال، الرائد، ولاعب واحد من أبها حيث جاءت على النحو التالى : حراسة المرمى: نواف العقيدي (النصر) خط الدفاع: روجير إيبانيز (الأهلي) سعد بالعبيد (الأهلي)، خاليدو كوليبالي (الهلال)، سعود عبدالحميد (الهلال) . خط الوسط: خالد السبيعي (الرائد)، أوتافيو (النصر)، محمد فوزير (الرائد)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر). خط الهجوم: كرستيانو رونالدو (النصر)، حسن العلي (أبها) .

كانت هذه تفاصيل خبر استحواذ لاعبي النصر على التشكيلة المثالية للجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.