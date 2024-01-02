رد ناري من تركي آل الشيخ على انتقادات تغريدته يعيروننا أننا رعاة الغنم.. ويُعلق على مستوى التعليم في المملكة

حصد لقاء المستشار تركي آل الشيخ مع الإعلامي عمار تقي اهتمام واسع من المواطنين حيث تطرق اللقاء لمناقشة الكثير من الأمور الشائكة ورد فيه مستشار هيئة الترفيه على العديد من الأسئلة التي لاقت تداول واسع في الفترة الأخيرة.

ومن الامور التي أثارت الجدل مؤخرا كانت تغريدة نشرها المستشار تركي قال الشيخ قال فيها: “يعيروننا أننا رعاة الغنم”. من جانبه أوضح المستشار تركي أن البدوي لا يري في وظيفة الرعاة استهانة أو استنقاص، بل البدويين معتزين بأنفسهم وشجعان، وأن الظروف البيئية جعلتهم أكثر قوة وشجاعة وكرمًا ووفاءً وذكاءً.

وأضاف آل الشيخ أن بعض المسيئين يقولون “درسناكم”، وأوضح أنه يتحدث عن الأشخاص الذين يسيئون ولا يتحدث عن المحسنين والذين يقدمون الخير. وتساءل قائلًا عما إذا كان هناك تضحية وعمل خيري من قبل هؤلاء الأشخاص أم أنهم يتقاضون أجرًا وراتبًا، مشيرًا إلى أنه لم يسمع عن هذا النوع من الفكر في أماكن أخرى مثل أمريكا وألمانيا، وأن الأغلبية في المملكة تحمل قيم الخير والمساعدة.

وفي سياق متصل أوضح آل الشيخ أن نسبة الأمية في المملكة تتراوح حاليًا حوالي 3% وهي في تحسن مستمر، وأن أكثر من 99% من هذه النسبة تنتمي للأشخاص الذين تجاوزوا سن السبعين عامًا. وطرح سؤالًا حول نسبة الأمية في بلد الشخص الذي ينتقده، مشيرًا إلى أنه قد تكون أضعاف النسبة في بلده، مما يعني أنه هو من قام بتعليمهم ورفع مستوى الأمية في بلدهم.