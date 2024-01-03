تراند اليوم : "يا أخ أنور بينا شيء".. شاهد: تعليق "تركي الفيصل" على سؤال بشأن وجود خلافات بين السعودية والإمارات

صحيفة الخليج 365 : علق رئيس الاستخبارات الأسبق تركي الفيصل، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، على سؤال بشأن وجود خلافات بين البلدين.

جاء ذلك على هامش إحدى جلسات المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي انطلق اليوم الأربعاء في دبي. شد وجذب

وخلال الجلسة، طرح الإعلامي المصري عماد الدين أديب، سؤالًا كان محتواه: ما نراه على السوشيال ميديا أن هناك شد وجذب بين الإمارات والسعودية وما نراه على مستوى اللقاءات ابتسامات وتوقيع اتفاقيات.. نصدق من؟ هل هناك تنافس أو خلاف؟. كل خير

وكان رد "تركي الفيصل": "أنا أجاوبك عني أنا شخصيًا"، والتف نحو "أنور قرقاش"، وقال مازحًا : "أخ أنور هل بيننا شيء؟"، ليرد الأخير: "أبدًا كل خير كل خير"، وشهد الموقف تصفيقًا شديدًا من الحضور والمتواجدين. نموذج لبقية الدول العربية

وأضاف الدكتور أنور قرقاش: "اللي حصل في السعودية والإمارات هو حقيقة نموذج لبقية الدول العربية، نموذج إيجابي وهذا جزء من مسألة تعزيز موقع العرب في العالم، وأنا أعتقد هذا إيجابي، كل اللي يصير في السعودية إيجابي لنا وأعتقد كل اللي يصير في الإمارات إيجابي للسعودية". الرحلات بين المملكة والإمارات

ومن جانبه، قال "تركي الفيصل"، إنه سمع إحصائية توضح أن عدد الرحلات الجوية بين المملكة والإمارات، أكثر من 39 رحلة في اليوم، مشيرًا إلى أن هذا دليل أن هناك سوق لركاب هذه الخطوط التي تبحث عن الربح. الإماراتي سعودي

كما أوضح أن الرحلات الجوية والطائرات بين البلدين دائمًا تكون مليئة، قائلًا: "المواطن الإماراتي مواطن سعودي، والمواطن السعودي مواطن إماراتي ولا فرق بينهم".