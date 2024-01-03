- 1/2
- 2/2
في لقاءه مع الإعلامي “عمار تقي” قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ اعتذارا واجبا لزوجته “أم ناصر”.
وخلال الحلقة -التي شهدت الكثير من التصريحات القوية والرد على انتقادات وشائعات فندها تركي آل الشيخ – تحدث المستشار عن مكانه زوجته في حياته وحياة أطفاله مؤكدا عن شكره وامتنانه لها. واعتذر رئيس هيئة الترفيه من زوجته بسبب تقصيره معها بحسب وصفه فيما تتحمله دائما وأولاده وتنظم حياتهم قائلا: “أم ناصر تنظم كل شيء لي ولأولادي وتعطيني المصروف”.
ولاقى حديث تركي آل الشيخ عن زوجته أم ناصر استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تناقلوا عبارات من حديثه أهمها ” جنب كل رجل ناجح امرأة عظيمة وأم ناصر جنبي وليست ورائي”.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعتذر لزوجته على الهواء .. وهكذا وصفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.