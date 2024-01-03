تركي آل الشيخ يعتذر لزوجته على الهواء .. وهكذا وصفها

في لقاءه مع الإعلامي “عمار تقي” قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ اعتذارا واجبا لزوجته “أم ناصر”.

وخلال الحلقة -التي شهدت الكثير من التصريحات القوية والرد على انتقادات وشائعات فندها تركي آل الشيخ – تحدث المستشار عن مكانه زوجته في حياته وحياة أطفاله مؤكدا عن شكره وامتنانه لها. واعتذر رئيس هيئة الترفيه من زوجته بسبب تقصيره معها بحسب وصفه فيما تتحمله دائما وأولاده وتنظم حياتهم قائلا: “أم ناصر تنظم كل شيء لي ولأولادي وتعطيني المصروف”.

ولاقى حديث تركي آل الشيخ عن زوجته أم ناصر استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تناقلوا عبارات من حديثه أهمها ” جنب كل رجل ناجح امرأة عظيمة وأم ناصر جنبي وليست ورائي”.