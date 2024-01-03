شكرا لقرائتكم خبر عن متى يترك حب الشباب ندباً .. وما الطريقة الأفضل لعلاجه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قارنت دراسة حديثة بين علاجين جلديين – الوخز بالإبر الدقيقة والتقشير الكيميائي – لمعرفة أيهما يعمل بشكل أفضل لعلاج ندبات حب الشباب.

علاج ندبات حب الشباب

يحدث حب الشباب عندما تنسد مسام الجلد، يبدأ هذا في الحدوث أكثر خلال فترة البلوغ عندما يعاني الناس من تغير في الهرمونات، ولكن هذه الحبوب يمكن أن تؤثر على الناس من جميع الأعمار.

هناك العديد من العلاجات المتاحة لحب الشباب، بعض العلاجات بدون وصفة طبية مثل تلك التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو الريتينول.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات أكثر شدة والذين لا يجدون نجاحًا مع العلاجات التي تصرف بدون وصفة طبية ، هناك أدوية متوفرة بوصفة طبية ، مثل clascoterone أو tretinoin.

بينما يزول الحب لدى بعض الأشخاص، يعاني البعض الآخر من ندبات. وفقًا للخبراء يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بتندب من غيرهم.

الأشخاص الذين يقومون بفرقعة الحبات أو الضغط عليها ولا يعالجون الأعراض لديهم أكثر عرضة للإصابة بندبات الحب، أيضًا، الأشخاص الذين يعانون من الحب الكيسي والعقدي معرضون للتندب.

تخترق حبوب الشباب الكيسي الجلد ويسبب بثورًا مليئة بالصديد، بينما لا يميل حب الشباب العقدي إلى تكوين رأس. تشير التقارير إلى أن التندب يصيب 30٪ من الأشخاص المصابين بحب شباب متوسط إلى شديد.

علاج ندبات حب الشباب

ندبات حبوب الشباب تندرج في إحدى الفئات الثلاث التالية:

ضامر (مثل الندبات التي تظهر بشكل وخزات على الوجه).

الضخامي (المرتفع والثابت).

الجدرة (ندوب حمراء / أرجوانية تمتد خارج حدود الجرح الأصلي).

اعتمادًا على شدة ندبات حب الشباب، قد تساعد العلاجات المنزلية. قد تساعد مصل الريتينول في تقليل التندب وفرط التصبغ.

التقشير مقابل الوخز بالإبر

خلال دراسة روتجرز لحب الشباب، قارن الباحثون الإبر الدقيقة مع 35٪ من التقشير الكيميائي لحمض الجليكوليك لمعرفة أيهما يعمل بشكل أفضل لتندب حبوب الشباب.

وتم وضع المشاركين بشكل عشوائي في المجموعة أ (مجموعة الوخزات الدقيقة) أو المجموعة ب (مجموعة التقشير الكيميائي). تلقت المجموعتان علاجات كل أسبوعين لمدة 12 أسبوعًا.

أفضل علاج للندبات

تفوقت تقنية الوخز بالإبر على التقشير الكيميائي في هذه الدراسة.

بعد تحليل المناطق المعالجة لكل مشارك مقابل نظام Goodman and Baron لتصنيف الندبات، وجد الباحثون أن 73٪ من المشاركين في الوخز الدقيق تحسنوا نقطتين على الأقل مقارنة بـ 33٪ فقط من المشاركين في التقشير الكيميائي.