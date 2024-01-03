شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : غداً الخميس الأرض تصل لأقرب مسافة من الشمس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ أن الكرة الأرضية ستصل غداً الخميس إلى أقرب مسافة من الشمس ، وذلك بالتزامن مع فصل الشتاء .

وقال الزعاق : “أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي مرة واحدة في العام ، والمسافة بينهما متغيرة ، فنجد في فصل الصيف تزداد المسافة ، بينما تتناقص خلال فصل الشتاء” .

كما لفت إلى أن القرب والبعد بين الشمس والأرض بُعد نسبي وليس أساساً في الحرارة ، فنجد أن أساس الحرارة يعتمد على زاوية سقوط شعاع الشمس ، ففي الصيف تكون الزاوية عمودية أو شبه عمودية بينما في الشتاء تكون الزاوية مائلة.