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الزعاق : غداً الخميس الأرض تصل لأقرب مسافة من الشمس .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ أن الكرة الأرضية ستصل غداً الخميس إلى أقرب مسافة من الشمس ، وذلك بالتزامن مع فصل الشتاء .

وقال الزعاق : “أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي مرة واحدة في العام ، والمسافة بينهما متغيرة ، فنجد في فصل الصيف تزداد المسافة ، بينما تتناقص خلال فصل الشتاء” .

كما لفت إلى أن القرب والبعد بين الشمس والأرض بُعد نسبي وليس أساساً في الحرارة ، فنجد أن أساس الحرارة يعتمد على زاوية سقوط شعاع الشمس ، ففي الصيف تكون الزاوية عمودية أو شبه عمودية بينما في الشتاء تكون الزاوية مائلة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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