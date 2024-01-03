تراند اليوم : وزير سابق قال عليه مجنون.. شاهد: "أنور مالك" يرد على من كذبه في تصريحه بأن السنوار يعالج لدى طبيب نفسي

صحيفة علق الباحث في الشؤون الدولية، أنور مالك، على الانتقادات وردود الفعل المعترضة على تصريحاته بأن يحيى السنوار يعالج لدى طبيب نفسي.السنوار

وقال أنور مالك، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج "ديوان الملا"، إنه لم يقل أن "السنوار" مختل عقليًا، مضيفًا أن الإنسان قد يكون متأزم نفسيًا، خاصة عندما يقضي مدة طويلة في السجن.

أحكام طويلة وأضاف أن كل المساجين المحكوم عليهم بأحكام طويلة الأمد، دائمًا تجدهم متأثرين نفسيًا.

وأوضح: "أنا ما قلت أنه مجنون، لكن بعد بث الحلقة يطلع وزير سابق من حماس وقيادي قال عليه مجنون، ولكني قلت أنه يعالج لدي طبيب نفسي".

العامل النفسي وأضاف أن كل إنسان يقضي مدة طويلة في السجن، تفوق الـ 20 سنة، لا يجب أن يتسلم مركز قيادي فيه مواجهات وأمور عسكرية، لأن العامل النفسي سيؤثر عليه.

كما أشار إلى أنه معروف عند العدو، لأنه قضى عنده 23 سنة ويعرف حالته النفسية وما يزعجه وما يستفزه وكل هذه الأمور.

أسرى فلسطينيين وعلق "مالك"، قائلًا: "أنا أعرف أسرى فلسطينيين، قضوا سنوات في السجن وتعالجوا لدى الطبيب النفسي داخل السجن، وتلقوا العلاج في الفترة ما بعد السجن".

وتابع: أعتقد أن غضبهم يوحي إلى أن هناك خفايا أخرى غير هذا الموضوع".

وأكمل : "الأمور مكشوفة وهذه حرب تسقط فيها أرواح، وهذه مغامرة أدت إلى محرقة، ما العيب أن نكشف مثل هذه المعلومات في إطار دورنا الصحفي".