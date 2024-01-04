ملكية مكة تهيئ خاصرة عين زبيدة بفعالية شتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المنطقة التاريخية (خاصرة عين زبيدة) استعدادا لاستقبال سكان وزوار مدينة مكة المكرمة، حيث بذلت الهيئة بالتعاون مع شركائها (برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الثقافة والهيئة العامة للأوقاف وهيئة التراث وشركة كدانة للتنمية والتطوير)، جهودا كبيرة في تجهيز المنطقة، كونها أحد أهم وأبرز المناطق التاريخية والثقافية، التي تتضمن معالم تراثية عريقة لارتباطها عبر الزمن بالحضارة والتاريخ الإسلامي، الذي تعتني به المملكة. وتكمن أهمية منطقة خاصرة عين زبيدة التاريخية في انتفاع سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله منها عبر قرون ممتدة، وذلك لاحتوائها على عين مائية يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام، حيث تقع عين زبيدة في وادي النعمان بين مدينتي مكة والطائف، ويصل امتداد معالمها وقنواتها إلى منطقة المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة).

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