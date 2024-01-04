شاهد.. ماذا تضع مذيعة إسرائيلية على خصرها داخل الاستديو؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 8:22 صباحاً

ظهرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية ليتال شيمش بالقناة "14 " العبرية، ومسدسها على خصرها داخل الاستديو. وحسب موقع "روسيا اليوم"، تداولت مواقع عبرية صورة للمذيعة في القناة الإسرائيلية 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرةً إلى أنها من بين الإسرائيليات اللاتي قررن التسلح. وظهرت "شيمش" يوم الثلاثاء الماضي على الهواء في القناة "14" اليمينية المتطرفة، والتي تعتبر الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي، حيث حلت القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13، تلتها القناة 11 ثم القناة 14. وسبق لـ"شيمش" أن نشرت صورة على حسابها في منصة "إكس"، وهي تتدرب على إطلاق النار، معلقةً: "سلح نفسك". ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، شجعت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها على حمل السلاح، وقام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع أسلحة على إسرائيليين.

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