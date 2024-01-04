شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للحفاظ على صحة الرئتين وطرق تنظيفها طبيعياً .. لا تفوتكم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعتبر الرئتين من المراكز الحساسة في جسم الإنسان، حيث تعمل على مدار الساعة طيلة العمر دون توقف، فكيف نحافظ على صحة الرئتين المثالية، وخصوصاً بالوقت الذي ينتشر فيه الأمراض والأوبئة التي باتت تستهدفها مثل فيروس كورونا المستجد.

وظيفة الرئتين

تعود وظيفة الرئتين الرئيسية إلى أنها تعمل على توصيل الأوكسجين إلى كل خلية في جسم الإنسان، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون الناتج من قيام الخلايا بوظائفها اليومية، وذلك من اجل البقاء على قيد الحياة.

7 نصائح للحفاظ على صحة الرئتين

1- التنفس العميق

يمكن أن يساعد على الاقتراب من القدرة الكاملة للرئتين. ولممارسة التنفس العميق، يجب اتباع الخطوات التالية (قم باسترخاء الرقبة والكتفين، وابق فمك مغلق، واستنشق الهواء ببطء عن طريق فمك لعدتين، وجعد شفتيك كما لو كنت ستصفر، وقم بعملية الزفير ببطء عن طريق نفخ الهواء من خلال شفتيك من العد لاربعة).

2- شرب الماء

يعتبر الماء عنصراً أساسياً في تشكيل الجسم كله، ويساعد في الحفاظ على بطانة الغشاء المطاطي للرئتين، وهو ما يدعم الرئة على القيام بوظائفها بالكفاءة المطلوبة.

3- الإبتعاد عن المرضى للوقاية من العدوى

يمكن أن تتحول الإصابة بالبرد أو أي من أنواع عدوى التهابات الجهاز التنفسي إلى حالة صحية خطيرة في بعض الأحيان، لذلك فعليك بالوقاية وذلك باتباع الآتي (غسل اليد دائما بالماء والصابون، والحفاظ على صحة الفم واللثة وذلك، وبتنظيف الأسنان يومياً، اترك دائماً مسافة كافية بينك وبين أي شخص مصاب بعدوى، إذا مرضت بدورك، فابق في المنزل لتنال قدر كافي من الراحة وتستعيد صحتك مجدداً).

4- الفحوصات الدورية

ينصح الأطباء عادة القيام بفحوصات دورية للجسم لاكتشاف أي مرض كان في بواكيره من أجل القضاء عليه وعلاجه فوراً قبل تأزمه، حيث أن ذلك الإجراء سوف يساعدك في الوقاية من العديد من الامراض وخاصة أمراض الرئة.

5- الرياضة

بكل تأكيد فإن ممارسة النشاط البدني يساعدك في الحفاظ على صحة الرئتين، ويمكنك على الأقل ممارسة رياضة المشي السريع يومياً، فإن ذلك سوف يساعد على تحسين الصحة البدنية والعقلية مثل تقوية عضلات الجسم، وتنشيط الدورة الدموية، وتعزيز صحة الرئتين.

6- الإبتعاد عن الهواء الملوث

يؤكد العلماء أنه يمكن أن تؤثر نوعية الهواء على صحة الرئتين، مثل التعرض المستمر لعوادم السيارات، أو التدخين السلبي، أو المواد الكيميائية وغيرها من عوامل التلوث التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى جودة الهواء الذي تستنشقه.

لذلك ينصح بقدر الإمكان محاولة تجنب الأماكن ذات المستويات العالية من تلوث الهواء، كما يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية بشكل مباشر أيضاً على صحة الرئة.

7- التدخين

من المعروف أن تدخين السجائر هو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

حيث يتسبب دخان السجائر في تضييق ممرات الهواء، مما يؤدي إلى صعوبة القدرة على التنفس بشكل صحيح.

لذلك بنصح بانتهاز الفرصة وتوقف عن التدخين حفاظاً على صحتك.

أطعمة ومشروبات لتنظيف الرئتين

تعتبر الأطعمة الغنية بمواد الأكسدة المضادة للالتهاب من أهم الأطعمة الضرورية للرئتين والحفاظ عليها، ومن تلك الأطعمة (الكركم، الزيتون، العدس، التوت، عين الجمل، الفاصوليا).

ومن أهم المشروبات التي تخلص الرئتين من السموم (الشاي الأخضر، العسل والماء الساخن، القرفة، الزنجبيل والكركم، شاي الزعتر).