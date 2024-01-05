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وفاة مواطن أُطلق عليه النار في منطقة جبلية بجدة

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الرياض - محمد الوسيري - باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق نار نتج عنه وفاته.

تفاصيل الواقعة

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية عير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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