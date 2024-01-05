شكرا لقرائتكم وفاة مواطن أُطلق عليه النار في منطقة جبلية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق نار نتج عنه وفاته. تفاصيل الواقعة وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية عير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية. قد يهمّك أيضاً