انت الان تتابع "السديس" للمتاجرين بالأوهام عبر مواقع التواصل: اتقوا الله في الأمة ولا تبثوا إلا الحقَّ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حث إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المسلمين على أخذ الحقيقة والعمل بها على ضوءِ الكتابِ والسنَّة ومنهج سلف الأمة.

وحذر "السديس" من المتاجرين بالأوهام، مخاطبا اياهم قائلاً: يا أيها الواهِمون الموهمون عبر مواقِع التواصل الاجتماعي، اتقوا الله في الأمة ولا تبثوا إلا الحقَّ والحقيقة، واستثمروا معطيات العصر وتقاناته في الاعتصام بالكتاب والسنة، والحذر من كل ما يثيرُ الفتنة ويُشيعُ البلبلة، ويُخِلُّ باجتماع الكلمة ووحدة الصف وأمن وسلامة المجتمع.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: تلك هي عقيدةَ المسلمِ الصحيحة، وهي أعزُّ شيءٍ عليهِ وأغْلى ما لديه، فلا مساومةَ عليها مهما كانت المتغيرات، ولا تنازل عنها مهما كانت التحديات، فالمؤمن الحقّ ديْدنُه التوكُّل على ربّه، فلا يدعو ولا يرغب ولا يرجو إلا خالقهُ عزّ وجلّ.

وتابع: "ولا يفوت التذكير في هذه الأيام الباردة والليالي الشتائية القارسة، بأنَّ لنا إخوانًا في الدين من المحتاجين والمتضررين والنازحين واللاجئين ولا سيما في فلسطين، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، ولا يجدون ما يقيهم عواصف الشتاء الباردة، من لباسٍ ودواء، وغذاءٍ وكساء، إلا ما تجود به أيدي إخوانهم في العقيدة.