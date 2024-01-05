شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الأسود؟.. 10 فوائد تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد التين الأسود ..



- المساعدة على إنقاص الوزن: حيث يوصى بتناول التين للأشخاص الذين يعانون من السمنة حيث إنّه يُعدّ مصدراً غنياً بالألياف التي يمكن أن تساهم في إنقاص الوزن، ولكن لا يجب الإكثار منه كونه في الوقت ذاته مصدراً غنياً بالسعرات الحرارية.



- المساهمة في السيطرة على السكري: حيث يساعد محتوى التين العالي من الألياف على ذلك، إضافة إلى أن محتواه من البوتاسيوم يساعد على تنظيم امتصاص السكر بعد الوجبات الثقيلة، كما أظهرت بعض الدراسات فعالية أوراق التين في تقليل مستويات السكر في الدم.



- تقليل مستوى الكوليسترول: حيث يحتوي التين على الألياف القابلة للتحلل مثل البكتين التي تساعد على طرح الكوليسترول من الجسم، وتحسين حركة الأمعاء.



- الوقاية من أمراض القلب: حيث يحتوي التين المجفف على كميات كبيرة من الأوميغا-3، والأوميغا-6، والفينول والتي تساعد على تقليل احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.



- تقليل الإجهاد التأكسدي: حيث يحتوي مستخلص التين على مضادات تأكسد تُنظِّم مستويات الأحماض الدهنية وفيتامين هـ في الدم.



- الوقاية من هشاشة العظام: وذلك لكونه مصدراً نباتياً جيداً للكالسيوم.



- تحسين صحة الجلد: حيث يُعدّ التين مصدراً جيداً للعديد من الفيتامينات والمعادن، ومضادات التأكسد التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام بما في ذلك الجلد.



- الحفاظ على صحة الشعر: إذ أظهرت بعض الدراسات أنّ العديد من العناصر الغذائية الموجودة في التين تساهم في الحفاظ على صحة الشعر، ومن هذه العناصر: الزنك، والنحاس، والسيلينيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، وفيتامينات ب، بالإضافة إلى فيامين ج.



- علاج الإمساك: حيث يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من الألياف ويمتلك تأثيراً مليّناً.



- المساعدة على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم: حيث يحتوي التين على كمية عالية من البوتاسيوم ولا يحتوي على الصوديوم.