السعودية | حرس الحدود يدعو إلى الابتعاد عن الخليج 365 الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي الخليج 365 البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن الخليج 365 الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

وشددت على أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي الخليج 365 البرية القريبة من مناطق الحدود الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.