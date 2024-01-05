السعودية | إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يحتفي بـ “اليوم السعودي” ويقدم عروضاً فلكلورية بحضور سفراء وممثلي الدول المشاركة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يحتفي بـ “اليوم السعودي” ويقدم عروضاً فلكلورية بحضور سفراء وممثلي الدول المشاركة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفى معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة بـ “اليوم السعودي” في منطقة الإكسبو هاوس بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ووزير البلدية بدولة قطر الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وعدد من سفراء وممثلي الدول المشاركة في المعرض، حيث شمل اليوم تقديم عروض فلكلورية وتراثية وتاريخية جسّدت التراث السعودي.

وأوضح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن مشاركة المملكة في معرض إكسبو الدوحة 2023م للبستنة، هو تأكيد على ريادة المملكة في جميع المجالات، نحو رحلتها في تحقيق الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ونوّه معاليه بالمنجزات التي تتحقق أثناء مسيرة رؤية 2030، وفي مقدمتها رحلة المزارع، حيث تم تسهيل العديد من الإجراءات للمزارعين حيث أصبح بإمكانهم الحصول على الإرشاد عبر الجوال، متطرقاً لتسهيلات صندوق التنمية الزراعية من خلال القروض والتسهيلات طويلة الأجل للمشاريع الإستراتيجية بقيمة (50) مليار ريال.

وأشار معاليه إلى استمرار الرحلة نحو الاستدامة تعزيزاً لدور المملكة الريادي في مجال الطاقة من خلال إطلاق مبادرات محلية ودولية تعتمد على الطاقة النظيفة وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة المسطحات الخضراء والإدارة المستدامة للنفايات، حيث كانت نسبة المحميات في المملكة قبل انطلاق الرؤية لا تتجاوز 4%، وكان مستهدف الرؤية أن يصل هذا الرقم إلى 15% في عام 2030، مؤكداً أن نسبة المحميات وصلت اليوم إلى 16%.

وأضاف معاليه أن المملكة أنشأت بالتعاون مع مجموعة العشرين في عام 2020 منصة؛ لمناقشة قضايا المياه الدولية، واستمر عملها بشكل دوري ضمن اجتماعات مجموعة العشرين، كما تم الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه في الرياض لتحفيز ابتكار الحلول التقنية لمواجهة تحديات المياه، والمساهمة في وضع قضايا المياه على رأس جداول الأعمال الدولية، لافتاً النظر إلى أن الصندوق السعودي للتنمية في تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدد من الدول في 4 قارات حول العالم.

وأوضح أن المملكة حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة لعام 2022م، حيث تم تقديم المملكة للعالم كنموذج رائد في سد الفجوة الرقمية، خصوصاً مع نجاح البنية التحتية الرقمية في تغطية 99% من مجموع السكان، وكذلك المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول “العشرين” وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، والمركز الثاني على دول المجموعة، والرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية، منوهاً بالمشاركة الفاعلة للمرأة السعودية حيث تجاوزت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية 2030م، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس التزام المملكة بتمكين المرأة وفق مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه، رحّب المشرف العام على مشاركة المملكة في المعرض صالح بن عبدالمحسن بن دخيّل، بالحضور، مقدماً الشكر لدولة قطر الشقيقة على حسن الاستضافة والتنظيم لفعاليات معرض إكسبو الدوحة 2023م، مثمناً جهودها في تهيئة الأجواء المثلى لتمثيل المملكة في المعرض، مهنئاً المملكة قيادةً وشعباً، بمناسبة فوزها باستضافة معرض “إكسبو 2030م” في الرياض، والذي يأتي تتويجاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله-، لمستهدفات رؤية 2030م الملهمة لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.

وقال:” إن مشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي، تقدم رؤية مستدامة تستند إلى التطوير الشامل وتحقيق التوازن بين البيئة والزراعة والمياه، كما تأتي استناداً إلى الالتزام بتحقيق أهداف رؤية 2030م، والتي تتوافق مع شعار المعرض “صحراء خضراء.. بيئة أفضل”؛ للإسهام في استكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحّر”.

وأضاف أن الجناح لفت أنظار الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يحتويه من تنوعٍ مُبهر يعكس ثراء طبيعتها وتضاريسها المتعددة، حيث شهد تفاعل أكثر من 400 ألف زائر منذ الانطلاق حتى اليوم، مشيراً إلى أن الجناح قدم تجربة رقمية مبتكرة لمشاريع الاستدامة الزراعية والبيئية، وأفضل الممارسات والابتكارات، واستعرض مشاريع ومبادرات سعودية ناجحة بلغ عددها أكثر من 80 مبادرة، تتمحور حول الأهداف الرئيسية للمعرض.

وأوضح أن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وضعت رؤية طموحة للارتقاء بجودة الحياة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، حيث تُكرّس المملكة جهودها للوصول إلى مستقبل أخضر مستدام، من خلال تحوُّل “رؤية 2030” الطموحة إلى واقعٍ ملموس.