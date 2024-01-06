إمارة مكة تستعيد 111 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية خلال 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 6:35 مساءً

حققت إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في وكالة الإمارة المساعدة للحقوق عددًا من الإنجازات خلال العام الماضي 2023م لخدمة سكان المنطقة. وتمكنت الإمارة من استعادة نحو 111 مليون م2 من الأراضي الحكومية المعتدى عليها، ومتابعة ضبط 6 أطنان من المواد المخدرة. كما عملت الإمارة على معالجة 3426 قضية أحوال شخصية، وتنفيذ 36 ألف حكم قضائي، ومعالجة 5940 قضية عمالية، إضافة إلى شمول 4358 سجينًا بتعليمات العفو.

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