انت الان تتابع إمارة مكة تُنجز 650 ألف معاملة خلال العام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 4:19 مساءً

أنجزت إمارة منطقة مكة المكرمة، العديد من الأعمال الرامية للتسهيل على المراجعين، خلال العام المنصرم 2023. وأنشأت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة مكة المكرمة، 107 خدمات تقنية للتسهيل على المستفيدين. وساهمت في تسريع إنجاز المعاملات، بنسبة 75%، مقارنة بالأعوام السابقة، وأنجزت 650 ألف معاملة لربط الإمارة تقنيًّا بمحافظات المنطقة؛ لتسهيل الإجراءات. كما أطلقت الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بإمارة مكة المكرمة، الاستراتيجية المؤسسية للإمارة من 2024- 2026. وحصلت على النطاق الأخضر "بمؤشر رفع كفاءة الإنفاق" في تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" للربع الثالث من عام 2023م. وأيضًا حصلت على النطاق الأخضر "بمؤشر جودة البيانات الوظيفية"، في تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" للربع الثالث من عام 2023م.

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