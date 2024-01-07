يتبع مطعمًا شهيرًا.. "أمانة جدة" تضبط مسلخًا عشوائيًّا داخل حوش بأبرق الرغامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 9:27 صباحاً

نجحت فِرَق الرقابة بأمانة محافظة جدة، في ضبط مسلخ للذبح العشوائي، بأحد الأحواش في "أبرق الرغامة"، يتبع أحد المطاعم "الشهيرة" في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية. وأوضحت الأمانة أنه ضمن الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية؛ تمكنت الفِرَق الرقابية من ضبط مسلخ يمارس عملية الذبح العشوائي في بيئة غير صحية وغير آمنة، داخل "حوش شعبي" يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة. وأضافت الأمانة أنه جرى إغلاق الموقع فورًا، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية. وثمّنت تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

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