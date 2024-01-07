أمين "مراسلون بلا حدود" يطالب بوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 3:18 مساءً

طالب أمينُ عام منظمة "مراسلون بلا حدود"، "كريستوف دولوار"، بوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة. وأعرب "دولوار" عبر منصّة "إكس" عن صدمته بنبأ وفاة الصحفيين: "مصطفى ثريا، وحمزة الدحدوح" في غارة إسرائيلية. وقال: "بمقتل حمزة ومصطفى يرتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية؛ إلى "79". هذه المذبحة التي لا تطاق، عليها أن تتوقّف، ويجب أن تتحمّل إسرائيل المسؤولية عن استهداف الصحافة في غزة". وأضاف "دولوار": "سنواصل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى تعطى الأولوية القصوى للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. يجب تحقيق العدالة".

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