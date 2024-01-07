شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حفاوة بالغة.. صور لوصول وزير الإعلام إلى حفل "جائزة التميز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد وصول وزير الإعلام سلمان الدوسري إلى حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي 2023، في مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، اليوم الأحد، حفاوة بالغة.

وانطلق الحفل في تمام الثامنة مساء، برعاية وزير الإعلام، وبالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

أهداف الجائزة

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المؤسسات والأفراد المهتمين على المشاركة بأعمالهم الإعلامية من خلال التقديم على الجائزة، ودعم وتشجيع الحس الإبداعي في مجالات الإعلام بين الهواة والممارسين، إلى جانب تسليط الضوء على أصحاب أفضل الأعمال، وشخصيات التكريم الخاص.

وحددت إدارة الجائزة عددًا من المعايير التي يجب توافرها في المشاركات المقدمة للجائزة، وهي: أن تكون المشاركة منتجة خلال عام 2023، ولا يُشترط أن تتعلق بمناسبة محددة، وأن تكون جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمشاركة مملوكة للجهة أو الفرد المشارك.