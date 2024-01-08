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طريقة معرفة حالة الطلب للمتقدمين في ريف للحصول على الدعم

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الرياض - محمد الوسيري - أعاد برنامج ريف التذكير بآلية معرفة حالة الطلب للمتقدمين في البرنامج للحصول على الدعم ضمن أنشطة تنمية الأسر الريفية.

معرفة حالة الطلب

وقال ريف ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: لمعرفة حالة الطلب بإمكانك الدخول على بياناتك عبر بوابة برنامج ريف عن طريق الرابط التالي اضغط هنا

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وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف تأثير بيانات دراسة الجدوى وعدم تطابقها مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع، على التسجيل واستحقاق الدعم.

وقال: “إن عدم تطابق بيانات دراسة الجدوى مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع وعدم ترابط البيانات المفصحة بالنشاط القائم ومخرجاته”.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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