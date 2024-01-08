"سامسونج" تطلق أول شاشة "مايكرو ليد" شفافة في العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 8:23 صباحاً

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، النقاب عن أول شاشة "مايكرو ليد" شفافة في العالم، خلال مشاركتها في معرض المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية في لاس فيجاس الأمريكية. وعرضت سامسونج خلال الحدث، 3 شاشات LED شفافة بتصميمات مختلفة قليلًا. وتتميز اثنتان من الوحدات التجريبية بزجاج ملون؛ مما يجعل من السهل تجاهل أي كائنات محتملة للتقسيم خلف الألواح؛ في حين بدت وحدة أخرى شفافة مثل الزجاج العادي؛ بينما تتميز أيضًا بتصميم بدون إطار. وتبدو الصورة من خلال هذه الشاشات كأنها صورة "ثلاثية الأبعاد" تطفو في الهواء، خاصة وأن سُمك كل هذه الوحدات كان حوالى سنتيمتر واحد فقط. وتقول سامسونج إن شاشات MicroLED الشفافة تتمتع بسطوع أعلى مقارنة بشاشات OLED الشفافة، كما أنها أيضًا أقل تأثرًا بالضوء المحيط. ولم تعلن بعدُ الشركة الكورية الجنوبية الأسعارَ المتوقعة أن تطرح بها الشاشات الجديدة.

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