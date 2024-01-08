شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: توسع منصة الحج لخدمة 126 دولة بتكلفة أقل وخدمة أفضل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، ارتفاع عدد الشركات التي ستقدم خدماتها في حج هذا العام إلى أكثر من 35 شركة بدلاً من 20 في العام الماضي.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

مؤتمر الحج والعمرة

وأوضح الربيعة أن هذه النسخة من المؤتمر والمعرض تشهد مشاركة وزراء وقيادات من أكثر من 80 دولة، ووقعنا اتفاقيات الحج مع كل دولة من الدول المشاركة.

وتابع: عملنا في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة على استقطاب جميع مقدمي خدمات الحج تحت قبة واحدة لإتمام تعاقدات حج العام الحالي.

وأشار إلى أن هذا العام تتوسع منصة الحج لخدمة 126 دولة بتكلفة أقل وخدمة أفضل، بدلاً من 67 دولة بالعام الماضي.

منظومة الحج والعمرة

وقال الربيعة: عملنا على تدريب أكثر من 44 ألف شخص لخدمة منظومة الحج والعمرة، ونعمل في عامنا الحالي على تأهيل وتدريب أكثر من 120 ألف شخص لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أنه جرى العمل بالشراكة مع وزارة الداخلية على مشروع " طريق مكة" المعني بتسهيل إتمام إجراءات الجوازات والأمتعة من بلد القدوم، ووصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة 617 ألف مستفيد.

وشدد على أن المملكة أطلقت مشاريع تتجاوز قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة.