العاصمة المقدسة وجهة مثالية لقضاء الإجازة العائلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع بداية الإجازة الدراسية المطولة توافد كثير من المواطنين والمقيمين من مختلف أرجاء المملكة؛ لأداء مناسك العمرة وقضاء أجمل الأوقات، تزامنا مع الأجواء الشتوية التي تشهدها العاصمة المقدسة، فما إن يفرغ قاصدو العمرة من أداء مناسكهم يتوجهون إلى أماكن الزيارات، التي تزخر بها مكة، سواء أماكن ثقافية، أو متاحف أثرية، أو قصور تاريخية، أو مساجد قديمة. ويتركز توجه العائلات على المرافق السياحية التي افتتحت أخيرا في مكة المكرمة، مما جعلها وجهة مفضلة لقضاء الإجازة. ومن تلك المرافق «حي حراء الثقافي» الواقع أسفل جبل حراء، إلى جانب الحدائق العامة التي هيّأتها أمانة العاصمة المقدسة، وعددها نحو 290 حديقة عامة بمساحات مختلفة، منتشرة في مختلف الأحياء، ومجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها، وتضم عددا كبيرا من ألعاب الأطفال المختلفة، وصُممت وفق أحدث الطرز الفنية والهندسية، وتضم في معظمها كثيرا من الساحات الرئيسة، والجلسات المظللة، ودورات المياه، والمرافق الخدمية المتكاملة، وطرق لممارسة المشي. أبرز الخدمات في مكة 290 حديقة عامة بمساحات مختلفة.

مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها.

عدد كبير من ألعاب الأطفال المختلفة.

صممت وفق أحدث الطرز الفنية والهندسية.

الجلسات المظللة.

دورات المياه.

المرافق الخدمية المتكاملة.

طرق لممارسة المشي.

ملاعب لكرة القدم والطائرة.

المتنزهات الطبيعية البيئية.

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