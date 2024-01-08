شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط ورابط التقديم.. إطلاق "سدايا المستقبل" لوظائف الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) برنامج "سدايا المستقبل" لاستقطاب المتميزين دراسيًا من خريجي تخصصات علوم الحاسب الآلي والتقنية من جامعات وكليات المملكة وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

جاء ذلك من أجل بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم للعمل في "سدايا" في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وسيبدأ التسجيل في البرنامج من اليوم الاثنين، وينتهي يوم الاثنين 15 يناير الحاليّ.

تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي

ويُعد برنامج "سدايا المستقبل" فرصة للملتحقين في البرنامج، وسيجري تدريبهم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في "سدايا" ضمن برامج يقدم بالشراكة مع أبرز الجهات التدريبية عالميًا.

بالإضافة إلى تدريب عملي في جهات تقنية رائدة، وذلك لتأهيل المنضمين للبرنامج للعمل ضمن كوكبة من الكفاءات الوطنية مع خبراء ومختصي الذكاء الاصطناعي في "سدايا".

وسيتلقى الملتحقون بالبرنامج مكافآت مالية خلال فترة التدريب، بعدها يلتحق المجتاز منهم بالعمل في سدايا برواتب ومزايا وظيفية عالية، ومنحه فرصة الابتعاث لمواصلة الدراسة في أرقى الجامعات العالمية.

4 مسارات رئيسية

وسينضم الملتحقون بالبرنامج إلى معسكر تدريبي مكثف مدته 4 أشهر لبناء قدراتهم في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال 4 مسارات رئيسية هي: مسار تطوير النماذج اللغوية الضخمة، ومسار هندسة البيانات، ومسار تطوير البرمجيات، ومسار البنية التحتية.

بعد ذلك يلتحق المتدربون ببرنامج تدريبي على رأس العمل لمدة شهرين في إحدى الجهات التقنية الرائدة عالميًا، ليكونوا جاهزين للعمل في سدايا.

شروط الانضمام إلى البرنامج

ويُشترط للانضمام إلى برنامج "سدايا المستقبل” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي تخصصات علوم الحاسب والتخصصات التقنية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبارات ومقابلة شخصية للمفاضلة.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية سدايا على هذا الرابط.

بناء القدرات الوطنية

ويأتي إطلاق برنامج "سدايا المستقبل" ضمن جهود سدايا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في بناء القدرات الوطنية وتنميتها، وتوفير أفضل الفرص للكفاءات الوطنية، وبناء قدراتهم في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، بغية توطين وظائف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمتقدمة.

إلى جانب اهتمام سدايا بتعزيز إسهام أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة، ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.