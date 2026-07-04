اليابان | ألواح التقطيع اليابانية للاستخدام في المطبخ وعلى موائد الطعام

دليل كاباباشي: 10 أدوات مطبخ فريدة من أشهر شارع في اليابان

المطبخ الياباني 04/07/2026

تصنع ألواح التقطيع تقليديا من الخشب أو من الراتنج الحديث، وهي تمثل تيارين مختلفين من ثقافة الطهي اليابانية.

مصنوعة من أجود أنواع الخشب

تستخدم الكثير من الأسر ألواح تقطيع خفيفة ومنخفضة التكلفة مصنوعة من البلاستيك، إلا أن الطهاة المحترفين يتجنبونها عموما. وبحسب ما يقول إيدا يوتا، المالك من الجيل السادس لمتجر إيدايا أنه ”قد تتعرض شفرات السكاكين للتلف عند استخدامها على سطح صلب، لذا فإن أفضل خيار للحفاظ عليها بحالة جيدة هو لوح التقطيع الخشبي. ويُشيد محترفو الطهي بألواح التقطيع المصنوعة من خشب هيبا من محافظة أؤموري“.

يعد الهيبا نوعا من الأشجار الصنوبرية التابعة لفصيلة السرو، وهو نوع متوطن في اليابان. وتنتج محافظة أؤموري 80% من إجمالي خشب الهيبا المحلي. ويعتبر هذا الخشب، إلى جانب خشب الأرز ”أكيتا سوغي“ من محافظة أكيتا، وخشب السرو ”كيسو هينوكي“ من محافظة ناغانو، واحدا من ”الثلاثة الكبار“ لأجمل أنواع الأخشاب في اليابان.



غابة من أشجار الهيبا في محافظة أؤموري (© بيكستا)

تقدّر أشجار الهيبا لكثافتها ومتانتها واحتوائها على مادة الهينوكيتيول الطبيعية المضادة للبكتيريا، ويستغرق هذا الخشب أكثر من 200 عام ليصل إلى مرحلة النضج الكامل. وبفضل هذه الخصائص، يستطيع إيدا أن يوصي بألواح التقطيع المصنوعة منه بثقة للعملاء الذين لديهم قلق بشأن العفن. تتميز ألواح التقطيع المصنوعة من خشب الهيبا بكونها صحية، كما أن رائحتها العطرة واللطيفة تجعل تجربة الطهي أكثر متعة.



تتميز ألواح التقطيع المصنوعة من خشب الهيبا من أؤموري بملمسها الرائع والناعم (© نومورا كازويوكي)

ويبدو أن هذه المزايا أصبحت معروفة على نطاق واسع، ما أدى إلى ازدياد عدد الزبائن الأجانب الذين يقصدون متجر إيدايا لشراء ألواح التقطيع المصنوعة من خشب الهيبا. ويقول إيدا إن بعض الزبائن يأتون إلى متجره طالبين ”النوع نفسه من لوح التقطيع الذي شاهدوا طاهيا يابانيا يستخدمه في أحد الأفلام“.



تضم تشكيلة ألواح التقطيع في متجر إيدايا خيارات متنوعة تشمل الخشب والخيزران والبلاستيك (© نومورا كازويوكي)

التقطيع على مائدة الطعام

تحظى ألواح التقطيع التي يمكن استخدامها مباشرة على مائدة الطعام باهتمام متزايد أيضا. ومن بين هذه المنتجات ألواح تقطيع دائرية سوداء اللون تصنع من راتنج خاص مدعّم بألياف زجاجية، وهي مثالية لتقطيع كميات صغيرة من المكونات أثناء الجلوس على المائدة، ويطلق عليها اسما معبرا عنها هو ”تشوب بليت“.



يتوفر لوح تشوب بليت بثلاثة أحجام مختلفة (© نومورا كازويوكي)

طُور تشوب بليت من قبل شركة متخصصة في تصنيع البلاستيك عالي الدقة، مقرها في ساكاي بأوساكا. وعلى الرغم من أن نشاط الشركة يتركز أساسا على إنتاج قطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية، إلا أنها قررت الاستفادة من تقنياتها المتقدمة والتوسع إلى مجال مختلف تماما هو أدوات المطبخ.

للوهلة الأولى تبدو هذه الألواح وكأنها مصنوعة من الخزف، ولكن بفضل مادتها البلاستيكية فهي خفيفة الوزن ومقاومة للكسر، كما أن سطحها المزخرف يجعل آثار السكين أقل وضوحا. وتمنع حوافها المرتفعة قليلا تسرب السوائل، إضافة إلى أن الألواح آمنة للاستخدام في الميكرويف وغسالات الصحون. وقد حقق تشوب بليت، الذي يجمع بين وظيفتي لوح التقطيع وطبق التقديم، مبيعات تراكمية تجاوزت 220 ألف وحدة منذ طرحه في الأسواق عام 2021. ويشير إيدا إلى أن هذا المنتج يحظى بطلب قوي بشكل خاص من الزوار الأجانب، ولا سيما القادمين من آسيا.

يمثل هذان النوعان من ألواح التقطيع جانبين مختلفين من ثقافة الطهي اليابانية، فمن جهة هناك لوح التقطيع الخشبي التقليدي، الذي يقدّر لخصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا ورائحته المنعشة، ومن جهة أخرى هناك تشوب بليت وهو لوح تقطيع بلاستيكي يجسد الأفكار والتقنيات الحديثة. وكلاهما مثالان رائعان على الحرفية اليابانية.

عشر أدوات يبحث عنها الزوار الأجانب

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(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: لوح التقطيع المصنوع من خشب هيبا من أؤموري و”تشوب بليت“، © نومورا كازويوكي)