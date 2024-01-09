السعودية | بتمويل من الهيئة العامة للأوقاف وبالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن إطلاق مركز متخصص بتوعية ضيوف الرحمن

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بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن مع الهيئة العامة للأوقاف، لتمويل دراسة وتشغيل مركز متخصص في توعية ضيوف الرحمن .

وجرت مراسم التوقيع ضمن الحفل الرسمي لافتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، إذ وقع الاتفاقية معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وسعادة محافظة الهيئة العامة للأوقاف الاستاذ عماد بن صالح الخراشي، وسعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل

ويهدف المركز إلى تركيز الجهود على رفع وعي الحجاج والمعتمرين والزوار من مختف مناطق العالم بالخدمات والتي تقدمها الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لتيسير رحلة ضيف الرحمن لينعموا بأداء النسك بيسر وطمأنينة، وذلك بتقديم مواد توعوية متنوعة باللغات المتعددة وعبر قنوات إرشادية تصل إلى راغبي الحج والعمرة في كل مكان

كما تشمل الاتفاقية تطوير سبل التعاون في المشاركة بالمؤتمرات والمعارض التي يتم تنظيمها من قبل أحد الأطراف، إلى جانب تعظيم الفائدة من تبادل البيانات والمعلومات والدراسات.