وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للمنظمة الدولية للدفاع المدني دعم استعدادات السودان لموسم الخريف

إجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم، ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع رؤساء المنظمات الدولية بجنيف، بالأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، السيد أرجوج كالانتارلي، اليوم، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين السودان والمنظمة، ودعم جهود الحكومة في الاستعداد لموسم الخريف ومجابهة مخاطر السيول والفيضانات.

وأطلع الوزير الأمين العام على الترتيبات التي تضطلع بها حكومة السودان لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ خلال موسم الخريف، خاصة في ظل عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى مناطقهم، وما يتطلبه ذلك من دعم عاجل لمؤسسات الدفاع المدني، وتوفير معدات الإنقاذ والإطفاء، والمضخات، والمولدات، ومواد الإيواء، ووسائل مكافحة نواقل الأمراض، وأعرب معاليه، في هذا الصدد، عن تطلع السودان إلى دعم المنظمة في حشد الموارد وتوفير المساعدات الفنية والعينية دعماً للجهود الوطنية.

من جانبه، أكد السيد الأمين العام للمنظمة أن دعم السودان يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المنظمة لحشد الدعم من الدول الأعضاء والشركاء، بما في ذلك ترتيبات لتوفير معدات دفاع مدني وإطفاء، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات.

كما تناول اللقاء مجالات التعاون الأخرى بين الجانبين، بما في ذلك تبادل الخبرات، وتطوير قدرات الإنذار المبكر، وتعزيز التنسيق بين المنظمة والجهات الوطنية المختصة، دعماً لجهود السودان في الدفاع المدني وتعزيز الاستجابة للكوارث والطوارئ.

سونا