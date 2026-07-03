فولكر ..“كارثة” توشك أن تقع في مدينة الأبيّض

حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من “كارثة” توشك أن تقع في مدينة الأبيّض.

وقال تورك في افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها: هناك كارثة جديدة في حقوق الإنسان تتحضّر في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية”.

وأضاف تورك أن عددا من السكان يبيعون ممتلكاتهم في المدينة للفرار منها، إلا أن ارتفاع تكاليف النقل ووقوع هجمات على الطرق يحولان دون مغادرة الكثيرين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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