كوميدي أكشن.. طرح البوستر الرسمي لفيلم خلي بالك من نفسك

ياسمين عبدالعزيز

طرح صناع فيلم “خلي بالك من نفسك” البوستر الرسمي له، تمهيدًا لعرضه في دور السينما اعتبارًا من 21 يوليو الجاري.

ويجمع الفيلم مجددًا النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في تعاون سينمائي جديد، إلى جانب النجمة لبلبة، في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية ياسمين عبد العزيز شخصية فتاة قوية ومستقلة، تدخل حياة السقا بشكل مفاجئ، لتصبح شريكته في مواجهة العديد من المواقف والمغامرات، في إطار مليء بالإثارة والمفارقات الكوميدية. بينما يجسدها أحمد السقا شخصيه مقدمًا لبرنامج إذاعي يقدم من خلاله نصائح عاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يجد نفسه وسط سلسلة من المواقف والأحداث غير المتوقعة. بينما تجسد

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، ميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من إنتاج Synergy Plus، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

صدى البلد