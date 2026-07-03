أم كلثوم وهاري بوتر!

«تستحق الكاتبة جيرى رولينج، مؤلفة سلسلة روايات هارى بوتر الشهيرة، مكانة تُضاهى الأسرة المالكة عندما يتعلق الأمر بنشر صورة ملهمة عن بريطانيا فى العالم. بل ربما ينبغى أن تتصدر رولينج قائمة عناصر القوة الناعمة البريطانية من ناحية تعريف شعوب العالم خاصة الأطفال ببريطانيا». هكذا كتبت المؤلفة ياسيندا جراهام قبل أيام فى صحيفة «التليجراف». كثير من القراء العرب يعتبرون رولينج مجرد كاتبة روايات خيالية للأطفال. لكنهم لا يدركون المدى الذى أثرت فيه إيجابيا على صورة بريطانيا فى الخارج. ملايين الأطفال عبر العالم وقعوا فى حب بريطانيا. ورغم أن ظروف البلاد الحالية لا تسُر، إلا أن العالم السحرى، الذى رسمته الروائية فى أعمالها، جعل عشرات الملايين يزورونها أو يتمنون زيارتها.

لم أمنع نفسى، وأنا أقرأ المقال، من التفكير فى تعاملنا مع أم كلثوم وتاريخها. بكل تأكيد، «كلُ يُأخذ منه ويُرد عليه إلا صاحب هذا الضريح» (أى النبى عليه الصلاة والسلام). وهى المقولة المنسوبة للإمام مالك بن أنس. لكن ذلك لا يعنى التجرؤ على إلصاق اتهامات وافتراءات على الرموز ونشر قصص وهمية عن حياتهم الشخصية. المفارقة أن ذلك يحدث دون وثائق تاريخية أو أدلة. مجرد أقوال مرسلة غير منسوبة، فى غالب الأحيان، لأحد. للأسف، فإن ما يقوله ويكتبه البعض يفتقد للمصداقية والعقلانية والعمق. كلام يدخل فى باب «النميمة»، مغلّفُ بالسطحية وضيق الأفق.

ومع ذلك، فإن المسألة أبعد من كونها محاولة فردية لأحد الصحفيين تستهدف تصفية حسابات سياسية مع مرحلة تاريخية محددة من خلال التركيز على تشويه رمز كبير هو أم كلثوم. منذ سنوات، هناك محاولات «دؤوبة» لضرب مركز الثقل فى الريادة الفنية والثقافية المصرية، والمتمثل فى «كوكب الشرق». فكرة تحطيم الأيقونات تسيطر على تفكير بعض الجهات بالمنطقة العربية من خلال إزاحة المركز المصرى، وخلق هويات إقليمية جديدة لا تدين بالولاء الثقافى والفنى لمصر. ستجد ذلك مجسدا فى أفلام تخترع سرديات غريبة عن أم كلثوم وحياتها، ومهرجانات يبدو فيها الإسهام المصرى ضئيلا وربما غير محسوس. «الست» هى الرمز الأكبر للريادة الثقافية والفنية المصرية. اجتمع حولها العرب ومازالوا، كما لم يحدث لفنان آخر. تهافت الشعراء عليها من أجل نيل شرف أن تُغنى قصائدهم. كانت نموذجا حضاريا للمرأة المصرية والعربية الشامخة والمؤثرة. هى بلا جدال شخصية القرن العشرين الفنية.

وبينما تؤكد الوقائع أن أم كلثوم كانت شديدة التدين نتيجة تربيتها الريفية الصارمة، إلا أن هناك من يريد تشويهها باتهامات جزافية لا تصمد للنقاش والمنطق. خبراء علم النفس والاجتماع يسمون ذلك «شهوة تحطيم العظماء»، حيث يعانى أصحابها عقدة النقص تجاه الرموز. فى عام 1964، أقرت المحكمة العليا الأمريكية مبدأ «التعمد الخبيث» لحماية الشخصيات العامة من التشهير، ووافقت على قانون يعاقب أى منظمة أو فرد ينشر معلومات كاذبة عن رموز المجتمع، إذا ثبُت أنه فعل ذلك، وهو يعلم أنها كاذبة أو أظهر استهتارا طائشا فى البحث عن الحقيقة. من يشوهون تاريخ أم كلثوم، ينبغى عقابهم بقانون مماثل.

عبدالله عبدالسلام – المصري اليوم

