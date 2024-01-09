شكرا لقرائتكم خبر عن تغفر جميع الذنوب| صلاة تؤديها مرة واحدة في العمر.. احرص عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لا يوجد شخص مهما وصل قوة إيمانه وعقيدته لا يقع في الذنوب أو يرتكب المعاصي سواء عن عمد أو بدون قصد.

والأهم في هذه القضية هو التوبة وعدم العودة للمعصية مرة أخرى، وأن يغفر الله عز وجل له ويقبل توبته، وكما قال تعالى في كتابه الحكيم: «إن الله يغفر الذنوب جميعا»، فالاستغفار وسيلة لغفران الذنوب، وصلاة التوبة تغفر الذنوب والصدقة تمحو الذنوب، وكلها وسائل أرشدنا اليها الله عز وجل ونصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلّم.

ومن بين هذه الوسائل، صلاة التسابيح التي لها فضل عظيم في غفران الذنوب مهما كان حجمها.



صلاة التسابيح

تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات «أى بتسليمة واحدة»، وفى كل ركعة في صلاة التسابيح تقرأ فاتحة الكتاب وسورة «أى سورة تختارها»، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات

ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده... إلخ، ثم تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.

فضل صلاة التسابيح

كشف الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، عن كيفية صلاة التسابيح وفضلها وطريقتها، منوها إلى أنها منحة من الله وعطاء إلهي.

وقال عبد الرازق، في لقائه على فضائية "الحياة"، إن صلاة التسابيح سبب في غفران جميع الذنوب، سرها وعلانيتها، صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، قديمها وحديثها، فمن أراد أن يغفر الله جميع ذنوبه فليصلي صلاة التسابيح.

وأضاف أنه يجوز صلاة التسابيح، مرة كل يوم ، أو مرة كل أسبوع، أو مرة كل شهر، أو مرة في العمر، كيفما يقدر المسلم عليها.

وشرح عبد الرازق كيفية صلاة التسابيح، منوها أنها أربعة ركعات، في كل ركعة 75 تسبيحة، يجوز صلاة ركعتين ركعتين والتسليم بينهما للاستراحة، أو صلاتها مرة واحدة أربع ركعات.