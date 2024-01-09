السعودية | مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنهي معاناة سبعيني مع مضاعفات ورم سرطاني في القولون والكبد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنهي معاناة سبعيني مع مضاعفات ورم سرطاني في القولون والكبد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في إنهاء معاناة مريض في العقد السابع من عمره، بعد جراحة نوعية ومتقدمة لاستئصال ورم سرطاني في القولون والكبد، وجرت العملية عن طريق المنظار الجراحي بشكل كامل، دون الحاجة إلى الشق الجراحي التقليدي. ذكر ذلك الدكتور عمر العبيد استشاري الجراحة العامة وجراحات القولون والمستقيم والسمنة رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد والزمالة الكندية في جراحات المناظير والتدخلات الجراحية الدقيقة.

والذي أضاف بأن المريض وصل المستشفى يشكو من آلام بمنطقة البطن، وصعوبة في الإخراج ونزول بالوزن، وعلى الفور تم إخضاعه لتحاليل مخبرية وإجراء منظار تشخيصي علوي وسفلي للقولون، بالإضافة إلى فحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I.) والأشعة المقطعية المحورية (C.T Scan).

مشيراً إلى أن الفحوصات أكدت وجود ورم في القولون بطول 5 سم، وهبوط في نسبة هيموجلبين الدم، وعلى الفور تم أخذ عينة من الورم وإرسالها للمختبر، وقد أثبتت النتيجة أنه من النوع السرطاني، نشأ في القولون والفص الأيسر من الكبد، كما أنه تغلغل بشكل كبير داخل القولون، مسبباً حدوث تضيق شديد جداً بداخله.

موضحاً أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية بالمنظار، استغرقت 4 ساعات، وتم فيها إستئصال جزء كبير من القولون، بالإضافة إلى الفص الأيسر من الكبد، نقل بعدها المريض إلى جناح التنويم، وقد أشارت الفحوصات إلى تحسن حالته منذ اليوم الأول للجراحة.