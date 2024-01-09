شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : الرياض تسجل أقل درجة حرارة منذ دخول الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم الثلاثاء .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن أقل حرارة في ⁧‫الرياض‬⁩ (5) وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام 1445هـ، بينما‏ أعلى حرارة في جدة (24) المدينة (16)، الدمام (12) . ”

وأشار إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق الباحة وعسير وجازان ولا يستبعد جنوب منطقة مكة تمتد الأمطار على أجزاء من عُمان واليمن.