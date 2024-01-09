شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان يوضح حكم لبس المرأة لـ بشت زوجها في المنزل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، حكم لبس المرأة لـ بشت زوجها في المنزل .

وقال الخثلان خلال لقائه على برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة:” أن المرأة إذا احتاجت إلى ارتدائه فترتديه على غير صفة لبس الرجل له، أي لا تلبسه كما يلبسه الرجل .”

وأضاف :” أن ارتدائه كما يرتديه الرجال يدخل في تشبه النساء بالرجال والمرأة ممنوعة أن تلبس لباس الرجال وأن تتشبه بهم .”