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سعد الخثلان يوضح حكم لبس المرأة لـ بشت زوجها في المنزل .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، حكم لبس المرأة لـ بشت زوجها في المنزل .

وقال الخثلان خلال لقائه على برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة:” أن المرأة إذا احتاجت إلى ارتدائه فترتديه على غير صفة لبس الرجل له، أي لا تلبسه كما يلبسه الرجل .”

وأضاف :” أن ارتدائه كما يرتديه الرجال يدخل في تشبه النساء بالرجال والمرأة ممنوعة أن تلبس لباس الرجال وأن تتشبه بهم .”

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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