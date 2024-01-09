الخدمات الأمنية تستقبل مكالمات الحجاج خلال ثانيتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن جناح وزارة الداخلية في «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة» بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030. ويستعرض المركز لزوار الجناح، الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة لضيوف الرحمن عبر رقم الطوارئ الموحد 911، حيث تستقبل المكالمات بزمن لا يتجاوز ثانيتين وبعدة لغات.

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