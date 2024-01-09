سدايا تستقطب 260 ألف طالب لأكبر أولمبياد وطني خلال 2023

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أكسفورد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» جهودها خلال 2023 على بناء القدرات الوطنية، لتتمكن عبر استراتيجية تدريب طويلة المدى من رفع وعي 13 ألف مواطن ومواطنة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مواصلة العطاء في ذلك المجال عام 2024، من خلال برامج وورش عمل، ودورات متنوعة موجهة لمنسوبي الجهات الحكومية وقيادييها، علاوة على إقامة معسكرات طلابية شملت مختلف مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي نفذت داخل المملكة وفي أرقى الجامعات العالمية، مثل:أكسفورد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي السياق نفسه أطلقت «سدايا» الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وحقق أكبر رقم قياسي على المستوى الوطني بتسجيل 260 ألف طالب وطالبة سعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية يمثلون 10 آلاف مدرسة بالمملكة، الأمر الذي يوضح بجلاء نجاح جهود سدايا التوعوية تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي. أبرز جهود سدايا في الذكاء الاصطناعي: أهدافها يدخل فيها الذكاء الاصطناعي.

قفزت بمدينة الرياض إلى المرتبة 30 عالميا والثالثة عربيا في مؤشر IMD للمدن الذكية 2023.

نالت المركز الأول عالميا بمجال ركيزة الاستراتيجية الحكومية لمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي. حصدت شهادات عالمية، منها: 4 شهادات من منظمة ICMG الدولية الرائدة بالتميز في هيكلية البنية التقنية في العالم.

شهادة التميز في فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة.

حصول مركز المعلومات الوطني على شهادة الاعتماد الدولي لمراكز البيانات Tier III.

شهادة مستوى النضج الخامس في مجال تطوير البرمجيات.

شهادة مستوى النضج الثالث في مجال تقديم الخدمات.

حصول منصة إحسان على جائزة الحكومة الرقمية لأفضل خدمة رقمية عن خدمة تيسرت.

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