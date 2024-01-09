شكرا لقرائتكم خبر علماء كاوست يكتشفون أول فوهة مائية حرارية في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن علماء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) أمس عن أول حقول الفوهات الحرارية المائية النشطة في البحر الأحمر عند منطقة جبل حطيبة، حيث تعد هذه الحقول النشطة الأكبر من نوعها في العالم.

وأوضحت «كاوست» أن الفوهات الحرارية المائية عبارة عن ينابيع ساخنة تنتجها البراكين تحت الماء عند حدود الصفائح التكتونية، وعادة ما تتواجد مع هذه الينابيع التي يتم تسخينها عن طريق الصهارة تحت البركان كميات كبيرة وغير اعتيادية من المجتمعات، ومن المتوقع أن تقدم نتائج هذا الاكتشاف رؤى حول الموارد البيولوجية والمعدنية في أعماق البحر الأحمر وآلية تطور الحياة في مثل هذه الظروف البيئية الشديدة.

ورسم علماء كاوست خرائط لـ45 فوهة في منطقة جبل حطيبة، التي غطت مساحة إجمالية كبيرة بلغت 1,6 كلم2، وكانت الفوهات الـ14 التي لوحظت على نحو مباشر وهي تنفث المياه الساخنة بشكل نشط، تختلف تماما عن مثيلاتها الأخريات في تلال وسط المحيط في جميع أنحاء العالم، والتي يقتصر نشاطها في كثير من الأحيان على بقعة أصغر.

يشار إلى أن درجات الحرارة المنخفضة للفوهات 40 درجة مئوية، أسهمت في تكوين عدد من تلال أوكسيد هيدروكسيد الحديد، التي استضافت مجتمعات مزدهرة، وفي المقابل يعتقد أن هذه المجتمعات تسهم في إنشاء تلال كبيرة يمكن أن تزدهر فيها الحياة.