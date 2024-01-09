البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.1% في عام 2024

ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية أنه قد رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في عام 2024. وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.1%، بزيادة قدرها 0.8% عن توقعاته السابقة في يونيو الماضي التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.3%.

وعزا البنك هذه الزيادة في التوقعات إلى استمرار توسع الاقتصاد السعودي رغم تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تم تمديدها في بداية العام. وأشار إلى أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو في المملكة مستقبلاً، وذلك بفضل مشاريع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في قطاعات أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، رفع البنك الدولي توقعاته لاقتصاد المملكة في العام المقبل 2025، حيث من المتوقع أن يصل إلى 4.2%، بزيادة قدرها 1.7% عن توقعاته السابقة في يونيو 2023. وتعكس هذه التوقعات الإيجابية تطورًا قويًا في الاقتصاد السعودي وتأثير رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية وتنويع الاقتصاد. كما تعكس أيضًا الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية الدولية في الإصلاحات والتحولات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.