الأمير خالد بن عبدالله يدخل المستشفى إثر وعكة صحية

أعلن حساب أخبار آل سعود على منصة التدوين المصغر “أكس” عن مرض الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ودخوله المستشفى في جدة. وكتب الحساب في التغريدة التي حصدت تفاعل واسع : “يـرقـد صاحب السمو الملكي الأمـيـر خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في المستشفى إثر وعكة صحية الحمد الله على السلامة ، ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويلبسه لباس الصحة والعافية “.

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