توضيح مهم من التعليم بشأن إجراءات نقل المعلمين والمعلمات

نفت وزارة التعليم ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات بخصوص إجراءات نقل المعلمين والمعلمات. وأكدت الوزارة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوضيحاتها حول حركة نقل المعلمين والمعلمات:

تُحدد الوزارة احتياجاتها من المعلمين والمعلمات في كل منطقة تعليمية.

يتم الإعلان عن حركة النقل على موقع الوزارة الإلكتروني.

يُمكن للمعلمين والمعلمات التقدم بطلبات النقل عبر نظام نور.

تُراعى في عملية النقل رغبات المعلمين والمعلمات، واحتياجاتهم، وظروفهم الخاصة.

ودعت الوزارة الجميع إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، والتأكد من صحة المعلومات من خلال قنواتها الرسمية.