شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: جاكم البرد جهزوا الدفايات والفراوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير المناخي زياد الجهني ، اليوم الثلاثاء ، عن توقعاته لحالة الطقس خلال اليومين القادمين .

وقال الجهني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “جاكم البرد ،جهزوا الدفايات والفراوي ، موجة باردة قد تكون الأقوى منذ بداية الشتاء ، ويحتمل أن نرى الصفر المئوي .

وأضاف : ” تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع بخاصة فجر الجمعة و فجر السبت ” .

واختتم حديثه: تتركز على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك ، حائل ، القصيم ، وشمال منطقة المدينة .