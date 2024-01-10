تراند اليوم : شاهد: مسلّحون في الإكوادور يقتحمون محطة تلفزيونية خلال البث المباشر ويأخذون طاقمها رهائن

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو اقتحام مسلحين استديو داخل قناة تلفزيونية أثناء بث برنامج مباشرة على الهواء في الإكوادور.

وأظهر الفيديو المسلحين وهم يحملون أسلحة نارية وقنابل يدوية ويهددون المذيعين وفريق عمل البرنامج.

وأفادت وسائل إعلام، أن المسلحين هم عناصر في عصابة منظمة مسلحة ، وكان بحوزتهم بنادق ومسدسات وقنابل يدوية وقنابل من نوع TNT.

وأشارت إلى أن المسلحين تمكنوا من اقتحام الاستديو أثناء بث برنامج على الهواء مباشرة، وأخذوا طاقم عمل البرنامج رهائن.

الجدير بالذكر أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، اليوم حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من السجن وحدوث أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.