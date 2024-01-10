شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: ارتفاع تقديراتنا لقدراتنا المعدنية غير المستكشفة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن المملكة عدلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 9.4 تريليون ريال، أو ما يعادل 2.5 تريليون دولار، ارتفاعا من توقعات 2016، والتي كانت عند 4.9 تريليون ريال بما يعادل 1.3 تريليون دولار.

وقال بندر الخريف، خلال مؤتمر التعدين الدولي، أن هذه الزيادة بنحو 1.2 تريليون دولار هي مزيج من المعادن التي لدينا، مثل الفوسفات، والمعادن الأرضية النادرة، وإعادة تقييم أسعار” السلع الأولية”.

وتنتج شركة التعدين العربية السعودية، “معادن” والتي تأسست عام 1997، بالفعل بعضًا من هذه المعادن.