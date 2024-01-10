انت الان تتابع لتقسيم المسجد الحرام إلى مناطق مُرمَّزة.. اتفاقية بين "شؤون الحرمين" و"سبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وقّعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية (سبل)، على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024.

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة تقسيم المسجد الحرام وساحاته إلى مناطق وعناصر مُرمَّزة؛ لتحديد المواقع الجغرافية بدقة، وسهولة الوصف المكاني للقاصدين والعاملين بالمسجد الحرام، كما ستسهم في قياس مؤشرات الأداء، وتوزيع الكوادر العاملة حسب الطاقة الاستيعابية والتشغيلية مما يحقق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

كانت هذه تفاصيل خبر لتقسيم المسجد الحرام إلى مناطق مُرمَّزة.. اتفاقية بين "شؤون الحرمين" و"سبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.