تراند اليوم : بالفيديو.. إعلامي يكشف عن تصرف ل "الأب" يفسد العلاقة بين الإخوان والأخوات بطريقة غير مباشرة

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي عبدالعزيز الزير، عن تصرف ل "الأب" يفسد العلاقة بين الإخوان والأخوات بطريقة غير مباشرة .

وقال خلال مقطع فيديو: " من الأشياء التي تفسد العلاقة في الغالب بين الإخوان والأخوات بطريقة غير مباشرة، تحدث الأب أمام أبنائه عن المواقف السيئة التي حدثت بينه وبين شقيقه أو شقيقته ولا يذكر من الماضي إلا الأشياء السلبية فقط، رغم أن علاقتهم تكون جيدة بعد ذلك ، وبالتالي الأبناء يحقدون على عمهم، أو عمتهم ".

وأضاف: " إذا صارت اجتماعات عائلية وأحد من الأبناء تحدث عن عمه أو عمته ويذكرهما بما حدث في الماضي، الأب يجلس صامت ولا يقول له اسكت، وبالتالي تكبر المشكلة، والسبب هذا الأب".