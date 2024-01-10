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تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل مواطن بعدما أغلق عليه جاره طريق مرور سيارته أمام الجراج

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل مواطن بعدما أغلق عليه جاره طريق مرور سيارته أمام الجراج.

وقال الرجل خلال الفيديو: "كان عندي موعد اختبار لبنتي، ولما خرجت وجدت سيارة الجيران في مدخل باب الجراج، الأمر مربك لما تخرج وتجد أحد سد عليك الطريق".

واستشهد الرجل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يا ربّ! هذا أغلق بابه دوني، فمنع معروفه

وأضاف: "الرسول قال أيضا "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره".

وتابع الرجل: "هذا الفعل يؤذي الناس وأتمنى أن يكون درس مستقبلي له".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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