تراند اليوم : شاهد.. عصابات كارتال تقتل أحد أفراد الشرطة شنقا في الإكوادور

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، لحظة قيام عناصر من عصابات كارتال بإعدام أحد أفراد الشرطة شنقا في الإكوادور.

وأظهر المقطع، قيام العناصر المسلحة بتعليق أحد أفراد الشرطة ، في حبل مشنقة وقتله، فيما يجلس اثنين آخرين من أفراد الشرطة على الأرض ويحيط بهم عناصر العصابة بالأسلحة.

ويأتي ذلك في إطار أعمال عنف وشغب تشهدها الإكوادور، منذ أمس بعد هروب أخطر زعيم عصابة إجرامية من السجن.

وكان رئيس دولة الإكوادور أعلن أمس حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يومًا كما قام بفرض حظر تجول في أوقات الليل.