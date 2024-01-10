تمديد ساعات العمل في مراكز الرعاية الأولية بالخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تجمع الشرقية الصحي تمديد ساعات العمل في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في شبكة الخبر الصحية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لمشروع تنفيذ خطة الدوام الممتد في مراكز الرعاية الأولية، وذلك لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمة. وأفاد بأن ساعات العمل ستكون من 8 صباحا حتى 9 مساء، من الأحد حتى الخميس، عن طريق المواعيد المجدولة في تطبيق «صحتي»، منوها إلى أن ذلك يأتي بهدف تحسين وتسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية وتأثيرها المباشر على جودة التحول الصحي تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

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