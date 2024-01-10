طالبات جامعة الأميرة نورة يحصدن 4 جوائز خليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 4 جوائز في الملتقى العلمي والثقافي الرابع للطالبات بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته جامعة السلطان قابوس، بمشاركة عدد من الجامعات الخليجية. وفازت الطالبة أميرة القباع بالمركز الأول في مسابقة الابتكارات العلمية والتقنية «الذكاء الاصطناعي، عن مشروع الابتكار الذي قدمته تحت عنوان (Enhancing Stuttering Therapy with Innovative Bracelet Technology Using Artificial Intelligence). وفازت الطالبة غدي العمري بالمركز الأول في مسابقة الفنون التشكيلية عن لوحتها (تراث جنوبي). فيما نال فريق مناظرات الجامعة المركز الثاني في مسابقة المناظرات، وتوجت الطالبة رفا السلطان بأفضل متحدث رابع في المسابقة.

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